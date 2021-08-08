РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В городском округе Люберцы по программе «Мой подъезд» с начала 2021 года отремонтировали свыше 220 подъездов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится программа «Мой подъезд», задача которой – улучшение качества жизни жителей Подмосковья, приведение подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Антона Велиховского, в настоящий момент на территории Московской области 5,5 тыс. подъездов приведены к нормативному состоянию.

В рамках региональной программы «Мой подъезд» в городском округе Люберцы отремонтировано 224 подъезда, в Котельниках - 12, в Дзержинском - 30.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и муниципальными образованиями Московской области был определен план на 2021 год. Всего за текущий год запланировано отремонтировать более 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.