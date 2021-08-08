РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. Плановые отключения электроэнергии пройдут в нескольких населенных пунктах городского округа Люберцы 9 августа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией АО «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 09:00 до 17:00 в СНТ «Виктория-3» деревни Марусино. С 09:30 до 16:00 не будет электричества в домах на улицах Советской, Мичурина, Гладкова, Карла Маркса, Новая Стройка, Красная Заря, Колхозной, Федянина, проездах Малаховский и Пролетарский, шоссе Красковское.

С 10:00 до 13:00 отключения будут в СНТ «Марусино» деревни Марусино.