РИАМО - 8 авг. Облачная и дождливая погода придет в Москву и область с начала следующей недели, при этом сохранится жаркая погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первой половине недели возможны кратковременные дожди. В дневное время температура воздуха будет колебаться в районе 27-29 градусов. Особенно жарким станет понедельник.

В ночное время средняя температура составит 16-18 градусов. Такие температурные показатели превышают климатическую норму на 4 градуса.

Максимальная температура воздуха 8 августа в Москве и Подмосковье составит до 29 градусов. Ветер будет дуть южный, со скоростью 3-8 м/с.

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