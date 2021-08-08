РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Праздник «День светофора» в парке «Дубрава» микрорайона Климовск городского округа Подольск перенесли с 8 августа на 14 августа из-за погодных условий, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

В связи с погодными условиями праздник «День светофора» в парке «Дубрава», который должен был пройти в воскресенье, переносится на 14 августа.

Мероприятие приурочено к Международному дню светофора. В программе праздника заявлено изучение правил дорожного движения в игровой форме.

В городском округе в воскресенье прогнозируют дождь, который будет идти в течение всего дня.