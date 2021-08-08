РИАМО - 8 авг. В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 3052 человека, общее число вылеченных в городе достигло 1 389 595, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявлен 2761 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 757 человек. На текущий момент на ИВЛ в больницах находятся 373 пациента.

Также в столице умерли 63 пациента с пневмонией и положительным Covid-тестом. Всего в мегаполисе в пандемию скончались 26 189 человек.

Общее число случаев инфекции в Москве на сегодня составляет 1 527 200.

Ранее главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко сообщала, что к марту 2022 в столице сформируется коллективный иммунитет, если существующие темпы вакцинации населения сохранятся.

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