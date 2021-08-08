РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В подмосковных Люберцах в систему‑112 за минувшие сутки поступила одна жалоба на неприятный запах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Всего за сутки поступило 8 сообщений от жителей Подмосковья по неприятному запаху на телефон системы-112, 4 из них из Клина, 2 - из Балашихи, по 1 - из Люберец и Волоколамска.

За помощью в систему-112 можно обратиться 5 способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, также можно сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

На начало августа на номер «112» в этом году поступило около 7 млн обращений от жителей и гостей региона.