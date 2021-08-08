РИАМО - 8 авг. Опубликована закупка на строительство станции скорой медицинской помощи и переливания крови в Богородском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Данная станция скорой медицинской помощи и переливания крови будет располагаться по адресу: Ногинск, ул. 2-ая Глуховская.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам «112» или «103», а также через мобильное приложение «112 МО». Диспетчер примет вызов и, в зависимости от тяжести состояния пациента, направит бригаду скорой или неотложной медицинской помощи.

Ранее РИАМО сообщало, что с 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.