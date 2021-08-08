РИАМО - 8 авг. Опубликована закупка на строительство реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» в городском округе Кашира, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 26 по 30 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.