РИАМО - 8 авг. Возгорание произошло в доме 101 по улице Октябрьской в Серебряных Прудах, пострадал один человек, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сигнал о пожаре поступил в 04:46 в воскресенье. Специалисты ликвидировали последствия возгорания в 05:02.

В тушении огня в квартире принимали участие 8 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 48 пожаров, для их тушение привлекали 420 человек и 120 единиц техники.