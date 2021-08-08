РИАМО - 8 авг. За минувшие сутки в Москве подтвердили 2761 случай Covid-19, всего в городе с начала пандемии выявлено 1 527 200 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в популярных в мегаполисе общественных местах.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что третья волна Covid-19 более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма вируса. Наиболее опасным он назвал штамм «дельта».

За сутки на территории России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса, умерли 787 пациентов, полностью выздоровели 15 669 человек.

В стране с начала пандемии зафиксировано 6 447 750 случаев заболевания, скончался 164 881 Covid-пациент, выздоровели 5 755 507 граждан.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>