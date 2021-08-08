РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили работников строительного комплекса с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В поздравлении отмечается, что профессия строителя была и остается одной из наиболее уважаемых и всегда востребованных обществом. Каждодневный труд профессионалов стройкомплекса делает жизнь многих людей комфортнее: возводятся дома и школы, детские сады и поликлиники, объекты культуры и спорта, промышленности и торговли, воплощаются смелые проекты и интересные архитектурные решения.

Пестов и Машков отметили видный вклад в развитие Подольска, внесенный коллективами предприятий проектирования, строительства, производства стройматериалов и их руководителями, чьи имена навсегда вписаны в историю округа.

Строителям пожелали новых интересных проектов и их воплощения в жизнь, неиссякаемой энергии, доброго здоровья, семейного благополучия и успехов в многогранной и ответственной работе на благо настоящих и будущих поколений жителей Подольска.

День строителя в РФ отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 8 августа.