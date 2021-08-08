РИАМО - 8 авг. Действующая в Московской области поддержка сельхозпроизводителей позволяет каждый увеличивать урожаи в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что каждый введенный в оборот участок земли «работает», площади посевов расширяют. В прошлом году в Подмосковье собрали рекордные 500 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. В этом году планируется еще больше.

Инвесторам выделяют субсидии на приобретение техники и модернизацию производства. В текущем году предполагают собрать не менее 1,5 тыс. тонн клубники, голубики, смородины и малины.

Воробьев напомнил, что в 2021-2022 годах будут реализованы 8 крупных инвестпроектов в регионе, что позволит Подмосковью выйти на первое место в России по выращиванию ягод.