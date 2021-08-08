РИАМО - 8 авг. Женская сборная России по гандболу уступила в финале Олимпиады команде Франции и выиграла серебро турнира, сообщает Газета.ru.

Матч состоялся на арене «Ееги парк» и завершился в пользу французских спортсменок со счетом 30:25.

Ранее в матче за бронзу сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Сборная РФ на текущий момент занимает 5 строчку медального зачета Олимпиады. Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио состоится в воскресенье.