РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. В подмосковных Люберцах на фестивале «Счастье вДвойне» участники мероприятия собрали гирлянду длиной 7 м из имен их детей, сообщила «РИАМО в Люберцах» замруководителя сообщества «Мама оффлайн», организатор фестиваля Надежда Надежина.

Фестиваль прошел в парке «Наташинские пруды». В нем приняли участие родители близнецов, двойняшек и тройняшек с детьми.

«Все родители записывали имена своих детей на подготовленной бумаге. В конце фестиваля мы собрали из них гирлянду, ее протяженность составила 7 м, ширина - 14 см», - сказала Надежина.

Она пояснила, что имена детей вписали 43 семьи. В последующих годах традицию продолжат - гирлянда будет увеличиваться.

Всех участников мероприятия ждали концерт, детская интерактивная программа, мастер-классы и большой торт в честь 5-летия фестиваля.