РИАМО - 8 авг. В текущем году на портале «Наш город» жители столицы решили порядка 6 тыс. проблем, связанных со сферой строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что с помощью портала москвичи в режиме онлайн могут задать вопросы по городскому хозяйству, уборке, благоустройству, ремонту и другим темам.
Чаще всего горожане обращались на портал с жалобами на отсутствие ограждений стройплощадок или их некачественное содержание. По этой теме устранено порядка 1,5 тыс. проблем.
Также москвичи сообщали об отсутствии или повреждении информационных щитов стройобъекта. В текущем году решено примерно 1,4 тыс. таких случаев.
Еще жители столицы сообщали о проблемах с освещением в ночное время у мест разрытий. С начала года поступило порядка 1,3 тыс. обращений по этому поводу.
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