РИАМО - 8 авг. В текущем году на портале «Наш город» жители столицы решили порядка 6 тыс. проблем, связанных со сферой строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Портал «Наш город» — удобный и эффективный сервис, созданный для оперативного устранения проблем городской инфраструктуры. Если раньше для этого москвичи обращались в управляющую компанию или писали жалобы в управу района, то сейчас достаточно сообщить о проблеме на портал «Наш город», выбрав нужную категорию и тему. Пользователям доступно более 200 проблемных тем», — сказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что с помощью портала москвичи в режиме онлайн могут задать вопросы по городскому хозяйству, уборке, благоустройству, ремонту и другим темам.

Чаще всего горожане обращались на портал с жалобами на отсутствие ограждений стройплощадок или их некачественное содержание. По этой теме устранено порядка 1,5 тыс. проблем.

Также москвичи сообщали об отсутствии или повреждении информационных щитов стройобъекта. В текущем году решено примерно 1,4 тыс. таких случаев.

Еще жители столицы сообщали о проблемах с освещением в ночное время у мест разрытий. С начала года поступило порядка 1,3 тыс. обращений по этому поводу.​