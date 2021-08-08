РИАМО - 8 авг. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе страны нужно ввести смертную казнь, так как речь идет о нацбезопасности России, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, он придерживался данной точки зрения еще во время работы в Госдуме.

«С моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Потому что здесь речь идет не только о преступлении, связанном с хищениями государственных средств. Воруют у обороны — у безопасности страны», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», добавив, что фактически это «потворство агрессору».

Он подчеркнул, что ОПК нужно очищать от казнокрадства, которое не дает двигаться дальше.

В России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь. В 1999 году Конституционный суд признал неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны.