РИАМО - 8 авг. Утром в воскресенье в 4 аэропортах столицы и Московской области отменили и задержали 72 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 13 рейсов задержано, 5 отменено. В Шереметьеве задержаны 16 рейсов, еще 4 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 31 рейс, отменили 1.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержали по 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.