РИАМО - 8 авг. Российская Федерация опустилась на одну строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио из-за победы британского велогонщика Джейсона Кенни, пишет Газета.ru.

На текущий момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете ОИ-2020 с 20 золотыми медалями.

На первом месте находится команда США (38 золота, 39себера, 33 бронзы), вторую строчку занял Китай (38-31-18). Замыкает тройку сильнейших команд Олимпиады Япония (27-14-17). У Великобритании, которая вышла на четвертое место, 21 золото, 21 серебро и 22 бронзы.

Ранее на играх произошел скандал с российскими гимнастками Диной и Алиной Авериными после спорного судейства соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. В итоге Россия осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ впервые с 1996 года.