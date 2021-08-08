РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

«С Днем строителя! Строитель, пожалуй, самая мирная и самая нужная профессия на земле», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что благодаря трудолюбию и опыту строителей растут и развиваются города, люди обретают уют и тепло своего дома. Появляются новые школы, детские сады, поликлиники и дороги.

«В нашем округе в строительстве задействовано более 5 тыс. человек. Благодарю трудовые коллективы за профессионализм и ответственность. Желаю новых строительных высот, здоровья и благополучия. С праздником!» - заключил Спасский.

День строителя в РФ отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 8 августа.