РИАМО - 8 авг. Будущие третий и четвертый Московские центральные диаметры будут связаны с Большой кольцевой линией метро и МЦК 16 пересадками, которые позволят пассажирам экономить время, потраченное на дорогу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заммэра столицы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача городских властей.
На новых линиях МЦД-3 и МЦД-4 будут бесплатные пересадки на БКЛ и МЦК, что позволит москвичам и гостям города экономить время и деньги. Власти столицы уверены, что это сделает передвижение по Московскому региону в разы удобнее.
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