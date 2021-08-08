РИАМО - 8 авг. Будущие третий и четвертый Московские центральные диаметры будут связаны с Большой кольцевой линией метро и МЦК 16 пересадками, которые позволят пассажирам экономить время, потраченное на дорогу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра столицы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача городских властей.

«Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и БКЛ. Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы. Такая интеграция расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы и служит драйвером для развития территорий, чтобы сделать их лучше для жизни горожан», — отметил Ликсутов.

На новых линиях МЦД-3 и МЦД-4 будут бесплатные пересадки на БКЛ и МЦК, что позволит москвичам и гостям города экономить время и деньги. Власти столицы уверены, что это сделает передвижение по Московскому региону в разы удобнее.

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