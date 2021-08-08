РИАМО - 8 авг. На реорганизованных промышленных зонах столицы вводится в эксплуатацию порядка 40% новых жилых домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Таких проектов огромное количество, поднявшись над городом, вы увидите, что он весь утыкан промышленными территориями, где самой промышленности-то нет, есть складские помещения и заброшенные. Хорошие работающие предприятия должны развиваться, а заброшенные должны реорганизоваться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на таких территориях появляются новые рабочие места и комплексные объекты жилой застройки.

В мегаполисе в рамках программы «Индустриальные кварталы» были заключены договоры о комплексном развитии промзон «Кунцево», «Октябрьское поле», «Коровино». На их территории планируется создать более 18 тыс. рабочих мест.