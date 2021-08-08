РИАМО - 8 авг. На территории столицы ведется активное строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Основная стройка развернута на новых городских магистралях, они в основном идут вдоль железных дорог. Большая часть этих сложнейших сооружений висит в воздухе, это тоннели путепроводы. Сейчас идет активное строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр столицы добавил, что Юго-Восточная хорда является последним из дорожных объектов, который замкнет четырехугольник из хордовых сооружений. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо и историческую часть города.

Для властей столицы ключевым проектом на ближайшие годы остается возведение хордовых магистралей, которые помогут улучшить связанность 73 районов мегаполиса с населением 7 млн человек.