РИАМО - 8 авг. В Москве по программе реновации планируется возвести порядка 800 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники и спорткомплексы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день 45 тыс. семей либо уже переехало либо готовится к переезду в новое жилье. Эти дома построены и сданы в эксплуатацию. Сейчас идет самый сложный период первой волны, когда мы точечно ювелирным способом выбираем участки, чтобы построить эти дома», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что в рамках программы реновации было сделано много работ по планировке, сдан большой объем проектной документации, также проведены встречи с жителями.

Для реновации в мегаполисе подобрано 513 стартовых площадок. В городе уже возведено 134 новых жилых дома, ведется проектирование и строительство еще 303.

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