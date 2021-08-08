РИАМО - 8 авг. В настоящее время в подмосковных лесах можно собирать чернику и малину, скоро появится брусника, сообщил РИАМО заместитель директора Ботанического сада биологического факультета МГУ Александр Раппопорт.

«Сейчас можно собирать чернику и малину, брусника появится позже, а земляника уже отошла. Чернику можно встретить в болотистой местности, так как она предпочитает влажность», — сказал Раппопорт.

Он предупредил, что также в лесах можно встретить волчье лыко и вороний глаз. Это ядовитые ягоды, которые нельзя употреблять в пищу. Кроме того, в лесах попадается несъедобная бузина.

Раппопорт добавил, что этим летом из-за аномальной жары ягодам не хватило влаги, чтобы сформировать сочный плод.

«Урожайность напрямую зависит от климата. В жаркую погоду в ягодах образуется много сахаров, однако плоды некоторых видов могут усохнуть, при сырых условиях плод будет крупнее», - заключил эксперт.