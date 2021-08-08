РИАМО - 8 авг. Столичные власти ведут работы по подготовке к запуску новых линий Московских центральных диаметров, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Много объектов проектируется и на уже запущенных диаметрах - первом и втором. Мы уже готовимся к следующим пускам МЦД-3, 4, 5, идет проектирование и строительство», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в этом году в столице будет построено 6 платформ Московских центральных диаметров, которые станут полноценными вокзалами, ранее за 1,5 года рабочие возвели 18 таких объектов.

В рамках создания первых четырех диаметров была разработана документация на благоустройство территорий, которые прилегают к 81 остановочному пункту. В каждом проекте предусмотрены навесы для прохода к остановкам общественного пассажирского транспорта, парковки для такси и личных машин, велопарковки и многое другое.

Городские власти еще планируют провести реконструкцию всех станций на существующих и будущих МЦД.

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