РИАМО - 8 авг. В Подмосковье и Москве в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит плюс 29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В столице воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, в Подмосковье - до плюс 24-29.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 50%.

Также в воскресенье в Московском регионе прогнозируется пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха, а это может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

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