РИАМО - 7 авг. Врачи считают, что за несколько дней до прививки от Covid-19 следует правильно питаться, но не ограничивать себя в приеме продуктов, чтобы нормально выработались антитела. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, если у человека есть аллергия на продукты, то необходимо строго придерживаться диеты и не употреблять в пищу то, что может спровоцировать заболевание.

Также он считает, что следует отказаться от употребления соли и соленых продуктов, так как они могут способствовать возникновению отеков, а еще нужно следить за регулярным опорожнением кишечника.

«Кишечник должен быть чистым. Это относится не только к вакцинации от коронавируса, но и от гриппа. В целом соблюдение диеты в процессе иммунизации от Covid-19 ничем не отличается от такого же процесса при вакцинации от других инфекций. Разница только в типах антител», — объяснил Болибок.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что для нормальной выработки антител в организме человеку нужны белки. Они есть в яйцах, нежирной рыбе и мясе (курице, индейке, птице, кролике).

Также доктор посоветовала, употреблять в пищу продукты с большим содержанием витаминов C и D, антиоксидантов. Например, красный болгарский перец, черная смородина, овощи и фрукты, морская рыба, печень трески, желтки яиц и молочные продукты.

Диетолог подчеркнула, что не нужно лишний раз нагружать иммунную систему перед прививкой, а лучше питаться правильно. Необходимо ограничить трансжиры, исключить алкоголь, не есть жареное и сладкое в большом количестве.

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