РИАМО - 7 авг. Кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям, будет работать на форуме «Армия-2021» в Подмосковье, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«В рамках проводимого в Российской Федерации года науки и технологий будет развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», - сказал врио начальника ГУ научно-исследовательской деятельности и техсопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны страны генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Он уточнил, наиболее знаковыми событиями в рамках мероприятия станут конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта» и форум, который будет посвящен вопросам диверсификации ОПК страны.

Он уточнил, что в текущем году выставка экспортных образцов вооружения и техники будет включать в том числе и робототехнические комплексы, например, «Уран-6».

Седьмой Международный военно-технический форум «Армия» пройдет с 22 по 28 августа. Мероприятие состоится на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а еще на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.