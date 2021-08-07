РИАМО - 7 авг. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что Covid-19 в тяжелой форме может спровоцировать преждевременные роды и усложнить процесс вынашивания плода, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что есть косвенные данные о том, что штамм «дельта» наиболее губителен для беременных. Однако говорить об этом следует пока что с осторожностью.

«Частота осложнений у беременных с этим штаммом действительно стала выше, но надо понимать: в период вспышки вируса число заражений и осложнений всегда резко возрастает. Возможно, этот скачок связан с очередной вспышкой, а не с «особой опасностью» штамма «дельта», — пояснил Крючков.

Пока нельзя однозначно сказать, что штамм «дельта» значительно хуже переносится беременными, чем предыдущие, уверен специалист.

По его словам, с уверенностью можно говорить лишь о повышенной заразности «дельты», а также о способности штамма игнорировать иммунный ответ. Именно эта вариация вируса наиболее частотна среди переболевших и вакцинированных.

Крючков добавил, что все штаммы коронавируса могут негативно повлиять на течение беременности, к примеру, может сдвинуться срок родов на 4-6 недель. В то же время риски инфицирования вирусом плода не очень высокие.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>