РИАМО - 7 авг. В столичном районе Ясенево обновят 2 поликлиники, также появятся детские площадки и благоустроенные территории около школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большую часть района Ясенево занимает Битцевский лес — это одна из самых зеленых территорий Москвы. Сюда приезжают отдыхать жители со всего города. Чтобы добираться было удобнее, еще в 2014-ом открыли здесь станцию мосметро «Битцевский парк», также сделали эстакаду для выезда из района», — написал Собянин на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что за последние годы в данном районе привели в порядок несколько крупных парков, среди которых: народный парк в проезде Карамзина, «Поляна сказок» на Рокотова, парк 30-летия района, пруд на Айвазовского.

«Полностью обновляем 2 поликлиники, работы идут в хорошем темпе. Осенью закончим комплексное благоустройство в Ясеневе. В квартале между Новоясеневским проспектом, Голубинской, Вильнюсской и проездом Одоевского сделаем новые спортивные и детские площадки, озеленим территорию», — добавил мэр.

Он уточнил, что еще в районе ведется благоустройство территорий около школ.