РИАМО - 7 авг. В столичном районе Ясенево обновят 2 поликлиники, также появятся детские площадки и благоустроенные территории около школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что за последние годы в данном районе привели в порядок несколько крупных парков, среди которых: народный парк в проезде Карамзина, «Поляна сказок» на Рокотова, парк 30-летия района, пруд на Айвазовского.
«Полностью обновляем 2 поликлиники, работы идут в хорошем темпе. Осенью закончим комплексное благоустройство в Ясеневе. В квартале между Новоясеневским проспектом, Голубинской, Вильнюсской и проездом Одоевского сделаем новые спортивные и детские площадки, озеленим территорию», — добавил мэр.
Он уточнил, что еще в районе ведется благоустройство территорий около школ.
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