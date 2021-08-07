РИАМО - 7 авг. 12 сотрудников муниципального земельного контроля городских округов Московской области, которые стали победителями фотоконкурса «Земельный контроль Подмосковья», получили заслуженные награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

На фотоконкурс поступило свыше 70 работ.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина, в регионе работают свыше 200 инспекторов, которые следят за соблюдением земельного законодательства

«Они выполняют огромный пласт работы по выявлению нарушений, которые могут повредить жителям области, чтобы они были исправлены. Однако кроме законодательства работа земинспектора почти полностью связана с природой – в зону их осмотров попадают частные земли, поля, опушки, берега рек и водоемов. Эта часть работы остается за кадром», – отметил Разин.

Он добавил, что рабочие будни, которые связаны с красотой природы и романтической стороной работы, инспекторы прислали на конкурс.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова уточнила, что проведением фотоконкурса в регионе хотелось отметить работу муниципальных земельных инспекторов, и рассказать о них, как о личностях.

«Жители городских округов Подмосковья знают их как строгих блюстителей земельного законодательства, которые приходят на осмотры земельных участков, чтобы проверить, нет ли там самозахвата, незаконного использования земли или ее неиспользования, нет ли нарушений по содержанию плодородных сельскохозяйственных почв региона и, конечно, борщевика Сосновского», – добавила министр.

Она отметила, что в голосовании в Instagram приняли участие свыше 2,5 тыс. человек: люди очень активно голосовали за понравившиеся снимки.

В номинации «МЗКрасота» победила старший инспектор отдела жилищного и земельного контроля управления муниципального контроля администрации городского округа Клин Людмила Светушкова.

Первой в номинации «На страже законодательства» стала главный эксперт отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского округа Олеся Агафонова.

Главный эксперт сектора муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского округа Татьяна Теплинская выиграла в номинации «Очень красивые строения».

Первое место в номинации «Удивительное земельное» занял начальник отдела имущества комитета по управлению имуществом администрации Талдомского округа Владислав Сметанин.