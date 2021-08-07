РИАМО - 7 авг. Прыгун в воду из российской команды Виктор Минибаев отметил, что он и второй прыгун — Александр Бондарь — показали достойный результат на Олимпиаде, сообщает Газета.ru.

«Мое пятое место и четвертое Саши Бондаря — достойный результат. Ну, а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — сказал Минибаев.

Бондарь и Минибаев не смогли завоевать медали Олимпиады в прыжках в воду с вышки.

На Олимпиаде в Токио команда РФ выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.