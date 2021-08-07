РИАМО - 7 авг. В июле новые отечественные автомобили резко подорожали в сравнении с июнем, при этом аналитики прогнозируют заметный рост стоимости машин в будущем, пишет газета «Известия».

Согласно данным отчета сервиса «Авто.ру», машины УАЗ прибавили в цене 3% или 35 тыс. рублей. Модели Lada подорожали в среднем на 2,2%. Аналитики прогнозируют дальнейший заметный рост цен, если произойдет резкий скачок курса валют.

«Учитывая рост спроса на фоне опасений существенного снижения курса рубля и возможного увеличения утильсбора осенью, «АвтоВАЗ» с большой выгодой для себя повышал цены и свою прибыль на единицу продукции, то есть умело воспользовался ситуацией. С точки зрения рынка это нормально, так как они — коммерческая структура. С точки зрения потребителей, это вызывает негативное отношение к российскому производителю», — отметил независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

По его словам, в долгосрочной перспективе такая позиция приведет к еще большей переориентации людей на иностранные марки или на рынок машин с пробегом.

На сегодняшний день иномарки также подросли в цене: Genesis — на 2,5%, Audi и Mazda — на 1,9%, Skoda — на 1,7%. Больше всего выросли в цене новинки. Кроссовер Genesis GV80 и седан G80 прибавили 4,4% и 4,2%, кроссоверы Q5 и Q5 Sportback — 6,0% и 5,2% соответственно.

Кроме того, чтобы сдержать рост цен, автопроизводители начали урезать комплектации машин. К примеру, для удешевления Lada Vesta с сентября в салонах окажутся машины без потолочных поручней со стороны переднего пассажира для версий Classic/Comfort. Органайзера и двойного пола багажного отделения лишатся базовые версии Luxe на кузовах SW/SW Cross.

Сокращают комплектации и другие автопроизводители. Например, датчик присутствия переднего пассажира не устанавливают на кроссовер Nissan Qashqai.