РИАМО - 7 авг. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что судей нужно обязательно спросить, почему они поставили россиянке Дине Авериной оценку ниже, чем израильской спортсменке Линой Ашрам, которая потеряла ленту в ходе своего номера. Об этом сообщает Газета.ru.

На Олимпиаде в Токио в субботу закончились состязания по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионкой стала Ашрам, а второе место — у Авериной. По мнению общественности, россиянку засудили.

«Естественно, я, как и все российские болельщики, на стороне Дины. На мой взгляд, она сделала все, что нужно было, идеально. А почему такие низкие оценки, надо к судейской бригаде предъявлять вопросы. Я очень сожалению, что у нас происходят проблемы с судейством, это очень нехорошо», — подчеркнул Немов.

По его словам, некоторые специалисты считают, что судьи специально занизили оценку российской спортсменке. И сам Немов не стал исключать такой вариант. Он добавил, что к российским спортсменам всегда приковано особое внимание.

«К нам и в советское время было очень повышенное внимание. И в этой ситуации все возможно. Но я бы не стал этому придавать такое значение, потому что все-таки это спорт. Опять же, надо посмотреть на судейскую бригаду — кто судил и по каким причинам они поставили Дине такую оценку. Я бы перевел разговор в эту плоскость. А то, что мы постоянно под прицелом — это факт», — заключил гимнаст.