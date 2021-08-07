РИАМО - 7 авг. В честь 60-летия со дня полета в космос второго космонавта планеты Германа Титова делегация из 200 человек возложила цветы на его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В мероприятии принимали участие командование 15-й армии ВКС ОсН, офицеры Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова, ветераны Космических войск, родные и близкие Титова.

За 25 часов 11 минут 6-7 августа 1961 года Титов проделал путь в космосе длиной в 703 143 км. Этим полетом впервые в мире он доказал возможность выполнения основных функций организма человека в суточном цикле космического полета.

В 2007 году в штабе Космических войск открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, летчику-космонавту, генерал-полковнику авиации Герману Титову.