РИАМО - 7 авг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала судейство российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио, пишет kp.ru.

Российские гимнастки не отдавали золотые олимпийские медали в личных соревнованиях уже 21 год. Дина и Арина Аверины не смогли продлить серию и проиграли израильтянке Линой Ашрам на фоне спорного судейства. Ашрам потеряла во время выступления свою ленту, что является грубой ошибкой, но судьи все равно отдали ей победу, а Дина в итоге стала серебряным призером.

«Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила о вопиющей несправедливости во время судейства соревнований.