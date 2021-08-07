РИАМО - 7 авг. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина заявила, что ситуация с гимнасткой Диной Авериной на Олимпиаде, которая заняла второе место по решению судьей, является вопиющим фактом. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На Олимпийских играх в Токио завершилась финальная часть соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, а второе место заняла россиянка Дина Аверина. Ашрам допустила грубую ошибку, но все же смогла взять золото. По мнению общественности, Аверину засудили.

«Олимпийским чемпионом считается тот, кто безукоризненно делает свою программу. <...> А здесь была явная ошибка, серьезная — падение предмета. И стать олимпийским чемпионом? <...> Такое невероятное «чудо» наблюдаю впервые», — сказала Хоркина.

По ее словам, время покажет, как будет развиваться эта история, но оставлять без внимания ситуацию нельзя.

«Пока я не готова сказать, какими именно будут действия, но это вопиющий факт. Давайте тогда переходить на роботов, чтобы человеческий фактор навсегда исключить», — добавила она.

Сборная России завоевала 7 медалей в предпоследний день Олимпиады и перешла с пятого на четвертое место в медальном зачете. На первом месте по-прежнему находится сборная Китая.