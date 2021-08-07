РИАМО - 7 авг. Количество физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже за июль выросло на 446 тыс. человек и составило 13,2 млн, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новые инвесторы открыли 21,6 млн брокерских счетов. Согласно данным площадки, в прошлом месяце сделки совершали более 1,9 млн граждан.

Вложения частных инвесторов в июле в акции российских компаний на Мосбирже достигли 34 млрд рублей, в облигации — 43 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 8,3 млрд рублей.

Самая высокая доля инвестиций в долговые бумаги (83,3%) пришлась на корпоративные облигации. Еще 11,2% — на гособлигации, а оставшиеся 5,5% — на еврооблигации.