РИАМО - 7 авг. В Подмосковье вышла почтовая марка «650 лет Верее Московской области» тиражом 9 тыс. экземпляров, сообщила в субботу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«На марке герой Вереи — Дорохов, символ города. Марка получилась очень красивой. Она вышла ограниченным тиражом – всего 9 тысяч экземпляров. Это значит, что она займет достойное место в коллекциях филателистов», - рассказала Виртуозова.

Она поблагодарила «Почту России» за выпуск марки, а жителям передала от губернатора Московской области Андрея Воробьева искренние слова благодарности за то, что они хранят этот чудесный город.

Торжественная церемония гашения марки прошла в субботу во время праздника 650-летия Вереи. В этот день в Подмосковье стартовал совместный проект правительства региона и «Почты России» «Почтовая история Вереи». Вице-губернатор также добавила, что в ходе совместной программы к 1 сентября в Подмосковье отремонтируют около 500 отделений «Почты России».

Виртуозова добавила, что программа по ремонту почтовых отделений очень важна, потому что почта, особенно для таких небольших городков, как Верея, - маленький центр жизни.

«Не каждый город, даже областного значения, в России имеет свою марку. Поэтому для Вереи, мне кажется, это важный символ 650-летия», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев, который тоже принял участие церемонии гашения юбилейной марки.

Он добавил, что почта совместно с краеведческим музеем сделала выставку, на которой можно увидеть открытки, выпущенные «Почтой России» еще к 600-летию города.

Во время праздника в Верее у краеведческого музея открыли арт-объект с новым талисманом города. На железной стойке с почтовым ящиком - фигурка кудрявого мальчика в кепке, который машет рукой. Его зовут Вереенок. Туристы тут смогут загадывать и оставлять свои самые заветные пожелания.

Кроме того, рядом работает павильон «Почты России», где можно бесплатно отправить подарочную открытку.