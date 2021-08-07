РИАМО - 7 авг. Жители Вереи отмечают 650-летие города, на праздник на Советской площади пришли сотни людей. Свои поздравления горожанам передал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его видеообращение показали со сцены, передает корреспондент РИАМО.

«Дорогие жители Вереи! С праздником! <…> К юбилею мы завершили два этапа реконструкции исторического центра. Заменили тротуары, установили детскую, спортивную площадки, сделали освещение и зону отдыха. И, конечно, будем стараться, чтобы Верея и дальше менялась», - сказал Воробьев.

Также на празднике жителей города поздравила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Она пожелала здоровья, любви и благополучия.

«Хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы храните этот чудесный, самый маленький в Подмосковье, но такой уютный и душевный город. <…> Верея, Зарайск — это наши старинные маленькие городки, в которых сохранилась духовность. Мы видим, какие люди в них целеустремленные, как они любят свой город, как берегут. И всегда чувствуется, что «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Приехав сюда, можно перенестись в XV-XVIII века и понять, чем жили наши предки. А они жили красотой», - сказала Виртуозова.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ также добавил, что события, происходившие в Верее, напрямую связаны с историей России. Это и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная война, за победу в которой город носит почетное звание «Город воинской доблести».

«Город сохранил свою уникальность, историю, архитектуру и при этом заметно преображается, повышается комфорт и качество жизни его жителей», - сказал Шамнэ.

Отметить исторический юбилей Вереи пришли сотни людей. На Советской площади играет музыка, поют и танцуют артисты, для детей проводят тренировочные бои на мягких мечах. У своих шатров рыцари и дружинники показывают и рассказывают о железном оружии, видах брони и кузнечном деле. Повсюду ходят люди в старинных нарядах, поют цыгане. Мальчишки-разносчики раздают газеты с главной новостью - 650-летием Вереи. Кроме того, на площади продают картины и сувениры.

На аллее у торговых рядов участники праздника покупают игрушки, мясо, молочную продукцию, соленья, рыбу и другие товары. На спуске к подножию земляного вала Верейского кремля водят хороводы и поют старые песни.

У фонтана можно записаться на пешеходную экскурсию по городу и древнему городищу. Неподалеку стоят фотозоны, есть места, где перекусить. Игры для детей проходят у спортивной площадки и за краеведческим музеем. Кроме того, на поле у берега реки Протвы прошла реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года.

На празднике в честь юбилея вручили почетные грамоты, звания и благородности выдающимся жителям города.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» получила заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верейской СОШ №1 Юлия Дмитриева. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоили директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Верейский историко-краеведческий музей» Юрию Комаровскому. Почетной грамотой губернатора Московской области наградили медсестру перевязочной Верейской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» Раису Козловскую.

Кроме того, благодарности губернатора получили заместитель начальника территориального управления Верея администрации Наро-Фоминского городского округа Ольга Абрамова и начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству территориального управления Верея администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Искандерова.

На протяжении всего дня в городе идут концерты. Праздник завершится салютом.

Проект благоустройства Советской площади, на которой проходят основные мероприятия праздника, в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который инициировал президент страны.