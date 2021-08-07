РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Рабочие приступили к строительству тротуара на улице Молодежной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщили в теротделе администрации муниципалитета.

В рамках программы «Народные тропы» подрядная организация «Волгастрой» приступила к работам по строительству тротуара вдоль дома 7, корпус 6, по улице Молодежной. При благоприятных погодных условиях работы завершат до 13 августа.

Площадь тротуара составит 190 кв. м, протяженность 95 пог. м, ширина 2 м.

Реализация проекта позволит обеспечить безопасность пешеходов, которые в настоящее время вынуждены ходить по внутриквартальному проезду.