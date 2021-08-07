РИАМО - 7 авг. Ландшафтный пожар случился на территории летно-исследовательского института им. Громова в Подмосковье, на тушение вылетели 2 вертолета Московского авиационного центра. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Вертолеты МАЦ оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать на очаг пожара одновременно до 5 тонн воды.

Дальнейшая информация по возгоранию уточняется.

Территория ЛИИ им. Громова, на которой произошел пожар, составляет 7 га.