РИАМО - 7 авг. Ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко считает, что ситуация, способствовавшая побегу арестантов в Истре, очень сложная и затрагивающая множество проблем в правоохранительной системе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее из подмосковного ИВС в Истре сбежало 5 человек, среди них несколько рецидивистов и киллер Александр Мавриди. МВД выплатит 1 млн рублей за помощь в его розыске. Задержаны двое сотрудников изолятора, чьи действия могли стать причиной побега. Полиция продолжает розыск беглецов: выставлены дополнительные посты и заслоны в местах вероятного их появления.

«Говорить о причинах того, почему заключенным удался побег, рано. Все подробности выяснит следствие. Я могу лишь предположить, что этому способствовало махровое разгильдяйство сотрудников изолятора. Так, в ИВС не было ориентировки на Александра Мавриди, в которой должно было сообщаться, что заключенный опасен и требует усиленного контроля, ведь его обвиняют в разбое, похищении людей и исполнении заказного убийства», — сказал Макеенко.

Он отметил, что в подкуп сотрудников верит мало. Даже если среди сотрудников ИВС кто-то оказался нечестным, нельзя не понимать, что за подобное должностное преступление придется ответить.

«Имеет право на существование версия помощи от сотрудника ИВС, которого сломили путем шантажа или запугивания, например, угрозами жизни близких ему людей. Все это выяснит следствие», — уточнил полковник.

Макеенко считает, что причиной ЧП могла стать элементарная нехватка служебного персонала и усталость людей, которые несут службу «сутки через сутки». Кроме того, денег на ремонт и обновление даже крайне необходимого оборудования в ИВС и в других ведомствах часто не хватает.