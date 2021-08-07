РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В подмосковных Люберцах прошло первенство местной стритбольной лиги 3х3, участвовали 120 спортсменов. Об этом журналистам сообщил замглавы администрации городского округа Андрей Сыров.

Соревнования прошли в микрорайоне Самолет.

«Сегодня прошли соревнования по стритболу среди дворовых команд. Принимали участие жители Москвы и Московской области, в том числе и из Люберец - всего более 120 участников», - сказал Сыров.

Все участники турнира - любители, непрофессионалы. Победителям вручили призы.

«Мы организовали в Люберцах стритбольную лигу, и с 1 сентября планируем начать занятия во дворце спорта «Триумф». Все, кто любит баскетбол и стритбол, могут принять участие - и мальчишки, и девчонки», - отметил Сыров.