РИАМО - 7 авг. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма инфекции. Об этом пишут «Известия».

Он подчеркнул, что «дельта»-штамм коронавируса наиболее заразен, а также у него уменьшен инкубационный период и время развития тяжелых осложнений.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», - сказал министр.

Мурашко призвал жителей РФ обращаться к врачам сразу при появлении симптомов простудных заболеваний и начинать противовирусную терапию.

С начала пандемии коронавируса в России выявлено 6 424 884 случая заболевания, скончались 164 094 Covid-пациента, выздоровели 5 739 838 человек.

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