РИАМО - 7 авг. Полицейские задержали 3 участников массовой драки, которая произошла на Пограничной улице в Мытищах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

6 августа в дежурную часть МУ МВД поступила информация по факту большого скопления людей и возможной драки на Пограничной улице. Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили.

В результате произошедшего был госпитализирован пострадавший 1972 г. р. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД РФ совместно с подмосковным главком МВД России и МУ МВД задержали 3 мужчин, которые подозреваются в совершении данных преступлений.