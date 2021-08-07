РИАМО - 7 авг. Мужчина упал с 4-метровой высоты на стройплощадке на ул. Грузинский Вал в столице, его госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, 24-летний рабочий упал при демонтаже опалубки в технологический проем. Его доставили в больницу.

Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на стройплощадке из-за инцидента.

По результатам данной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.