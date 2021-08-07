РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл второй товарищеский матч пекинскому «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:5, сообщает пресс-служба клуба.

Первую товарищескую игру подольские хоккеисты выиграли со счетом 3:0.

Подольский ХК «Витязь» 10 сентября проведет первый домашний матч сезона

«Витязи» продолжают обкатку состава и проверку игровых сочетаний перед наступающим сезоном КХЛ. 6 августа в Подольске прошел первый из двух запланированных матчей с «Куньлунь Ред Стар», второй состоялся 7 августа. Зрителей на стадион не пустили.