РИАМО - 7 авг. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил что ОКР готовит официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) из-за неоднозначного судейства российских гимнасток на Играх-2020 в Токио. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянка Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде, золотую медаль присудили Линой Ашрам из Израиля, хотя она уронила ленту в заключительном выступлении.

Поздняков подчеркнул, что никто не будет «закрывать глаза» на произошедшее на Олимпиаде. В ОКР подготовили обращения для разъяснений по нескольким вопросам.

«Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», - отметил глава ОКР.

Он добавил, что тренеры российской команды сделали все возможное, чтобы исправить ошибки судей. Протест на пересмотр они подали сразу же, но их запрос не удовлетворили.