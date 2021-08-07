РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. На лодочной станции на реке Пахре в Подольске начали предлагать в прокат сапборды и 5-местный катамаран, сообщил сотрудник станции.

Ранее к открытию сезона для нее закупили пять лодок, пять катамаранов на три человека каждый и спасательные жилеты, оборудовали причал. Со временем владельцы планируют расширяться.

Станция работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 22:00.

Цена проката лодки, 3-х местных катамаранов и сапбордов по будням – 300 рублей за 30 минут и 450 рублей за 1 час, по выходным – 400 и 600 рублей соответственно. Желающим покататься нужно предъявить паспорт или водительские права. Есть скидки для многодетных семей, пенсионеров, учащихся колледжей и вузов.